Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — ГУР — Finance.ua
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Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — ГУР

Казна и Политика
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Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — ГУР
Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — ГУР
Подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Вышки Бойко» — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС", — сказано в сообщении.
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Отмечается, что операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силы подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».
«При проведении операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС „Неву“, которая может отслеживать движение судов в Черном море», — говорят в ГУР.
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Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.
В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

«Вышки Бойко» и другие коррупционные схемы 🧐

По материалам:
Finance.ua
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