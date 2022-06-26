История «вышек Бойко» — Finance.ua

История «вышек Бойко» Сегодня 08:00 — Фондовый рынок

Утро понедельника, 20 июня, для российских оккупантов в Черном море началось не с кофе. Наши ракетчики (хотя Генштаб ВСУ официально информацию не комментировал) ударили по буровым платформам, известным как «вышки Бойко». Их россияне украли еще в марте 2014 года после аннексии Крыма.

Атака вызвала масштабный пожар, огонь, по информации россиян, подошел к скважинам. На спутниковых снимках NASA видно, что на 24 июня пылает там до сих пор.

«На тех вышках, о которых идет речь, россия организовала некие маленькие гарнизоны, стянула туда средства противовоздушной обороны, в частности, средства радиолокационной борьбы, разведки. То есть эти платформы превратились в такие морские укрепленные пункты, которые помогали и помогают россиянам ориентироваться на полный контроль северо-западной части Черного моря», — отметил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя события.

В 2011-2012 годах государственная компания Черноморнефтегаз, подчиненная Министерству энергетики, приобрела две буровые установки сингапурского производства. Но закупка происходила не напрямую у производителя — компании Keppel, а через посредников.

Уплаченная сумма получилась вдвое больше стоимости установок.

Сделкой занимался тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко, из-за чего вышки в народе и получили его имя. На самом же деле они называются «Петр Годованец» и «Украина».

В июне 2014-го, то есть после падения режима Януковича и «регионалов» и после аннексии Крыма, Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по завладению государственными средствами на сумму 400 млн долларов.

Бойко проходил по делу свидетелем. Генеральная прокуратура так и не установила его причастность.

«На данный момент у нас нет доказательств, что он был осведомлен о преступной схеме, и нет показаний о том, что он получил средства преступным путем», — говорил в 2018 году тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко.

В июле 2015 года МВД возбудило еще одно уголовное дело о хищении денег на 60 млн долларов при закупке в марте 2011 года Черноморнефтегазом буксиров для транспортировки буровых вышек.

«А вы думали, что были только „вышки Бойко“? Есть еще, как выяснилось и буксиры к вышкам», — прокомментировал тогда Арсен Аваков, который в то время был министром внутренних дел.

В целом в схеме «вышек Бойко», как выяснила прокуратура, фигурирует много громких фамилий: беглый президент Виктор Янукович, экс-глава Национального банка Сергей Арбузов, бывший председатель правления Нафтогаза Евгений Бакулин и его заместитель Евгений Корнийчук, экс-председатель правления Черноморнефтегаза Валерий Ясюк с его заместителем Александром Кацубой, председатель правления латвийской компании «Рижская судоверфь» Василий Мельник.

Схема с вышками была создана еще в 2010 году по указанию Януковича.

«По договоренностям стоимость каждой установки предлагалось завышать на 150 млн долларов, 130 из них должны были идти Януковичу и его окружению, а 20 млн, вероятно, Мельнику», — рассказывал Луценко.

Какого-то логического завершения по делу по «вышкам Бойко» до сих пор нет, что и не удивительно, ведь большинство фигурантов давно находятся за пределами Украины.

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