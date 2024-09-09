Украина ведет переговоры с Европой об увеличении импорта электроэнергии — Finance.ua

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Украина ведет переговоры с Европой об увеличении импорта электроэнергии

Энергетика
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Украина ведет переговоры с Европой об увеличении импорта электроэнергии
Украина ведет переговоры с Европой об увеличении импорта электроэнергии
Украина ведет диалог с европейскими партнерами по расширению импорта электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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«Ведем с партнерами диалог о расширении возможностей импорта электроэнергии от 1,7 до 2,2 ГВт установленной мощности через наши интерконнекторы с Европой», — сказал он.
Шмыгаль отметил, что в вопросе энергетики правительство стремится компенсировать потери, которые нанесла россия. В частности, восстанавливает объекты, подлежащие восстановлению. Также идет развитие децентрализованной генерации. Глава правительства напомнил, что для этого Кабмин запустил три типа программ.
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«Для граждан — это кредиты на покупку солнечных и ветровых установок. Каждое домохозяйство может стать энергоэффективным. Также есть возможность получить кредиты и гранты для ОСМД. Многоквартирные дома должны быть энергетически устойчивыми», — сказал он.
По его словам, для малого и среднего бизнеса доступны ссуды по программе 5−7-9%. В то же время крупный бизнес может воспользоваться кредитами под 14−16% годовых под залог приобретенного энергетического оборудования.
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«Благодарю вас, уважаемые народные депутаты, за отмену пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования», — отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что Украина аккумулирует международную помощь, в частности оборудование, генераторы, когенерационные установки. Также, по его словам, речь идет о средствах Фонда поддержки энергетики Украины.
«Зимой в домах украинцев должно быть светло и тепло, экономика должна работать. Все это является составной частью формулы нашей победы», — подчеркнул глава правительства.
По материалам:
Укрінформ
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