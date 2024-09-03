Украина сократила импорт электроэнергии почти в 2 раза в августе — Finance.ua
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Украина сократила импорт электроэнергии почти в 2 раза в августе

Энергетика
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Украина сократила импорт электроэнергии в августе на 43% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает ExPro.
В августе 2024 года Украина сократила импорт электроэнергии на 43%, по сравнению с предыдущим месяцем — почти до 474 тыс. МВт-час.
Сообщается, что больше всего сократился импорт электроэнергии из Польши, на 57,5% - до 48,2 тыс. МВт-час. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 43%.
В сообщении добавляют, что экспорт электроэнергии отсутствует с 12 мая 2024 года.
По сравнению с августом 2023 года импорт электроэнергии вырос в четыре раза. В целом за июнь-август 2024 года было импортировано более 2,1 млн МВт-ч электроэнергии, что почти в три раза больше общего объема импорта за весь 2023 год.
По материалам:
Економічна Правда
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