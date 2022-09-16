Украина — в ТОП-5 мировых экспортеров зерна — Finance.ua
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Украина — в ТОП-5 мировых экспортеров зерна

Аграрный рынок
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Украина по итогам 2021/22 МГ осталась в десятке крупнейших производителей основной зерновой продукции в мире: по пшенице — 7-я позиция, по ячменю — 4-я, по кукурузе — 6-я.
Об этом на международной агропромышленной конференции сообщил руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко.
По его словам, Украине удалось сохранить статус одного из основных экспортеров зерна, войдя в ТОП-5.
В частности, по отгрузкам пшеницы Украина занимает 5-е место в мировом рейтинге, по ячменю — 3-е, по кукурузе — 4-е.
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Эксперт отметил, что на старте зернового сезона-2022/23 в Украине сформированы колоссальные переходные запасы зерновых культур, нехарактерные для страны.
«В частности, по нашим оценкам, переходные остатки пшеницы в Украине по состоянию на начало 2022/23 МГ составляли 5,3-5,5 млн т (в 1,5 раза превышает аналогичный показатель предыдущего сезона), ячменя — 1,1 млн т (+14%), кукурузы — 7,7 млн т (в 3,8 раза больше). Эти цифры оказывают давление на ценовую конъюнктуру и рыночную ситуацию в целом», — уточнил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
AgroPortal.ua
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