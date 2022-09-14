По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти — Finance.ua
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По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти

Аграрный рынок
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По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти
По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти
За 1,5 месяца работы «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировали 3,1 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
14 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов из 153 тыс. тонн продовольствия, сообщили в пресс-службе. Они направляются в страны Азии и Европы.
Фото: из&nbsp;Фейсбука Мининфраструктуры
Фото: из Фейсбука Мининфраструктуры
22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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