По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти — Finance.ua

По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

По "зерновому коридору" из Украины уже отправились 134 судна. Сколько зерна удалось вывезти

За 1,5 месяца работы «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировали 3,1 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

14 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов из 153 тыс. тонн продовольствия, сообщили в пресс-службе. Они направляются в страны Азии и Европы.

Фото: из Фейсбука Мининфраструктуры

22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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