Украина в результате полномасштабной войны рф потеряла около 80% ветрогенерации — Finance.ua

Украина в результате полномасштабной войны рф потеряла около 80% ветрогенерации 21.09.2023, 00:40 — Энергетика

Украина в результате полномасштабной войны рф потеряла около 80% ветрогенерации

Министр энергетики Украины Галущенко сообщил, что из-за российского полномасштабного вторжения Украина потеряла около 80% ветровой генерации.

Об этом Галущенко рассказал в эфире Украинского радио, передает Правительственный портал

«Большинство ветровых станций расположены на юге страны, где есть для этого соответствующие климатические условия — прежде всего, необходимая скорость ветра. К сожалению, сегодня эта часть территории временно оккупирована, и практически вся ветровая генерация утрачена», — пояснил министр.

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Несмотря на это, он проинформировал, что в Николаевской области запустили ветровую станцию, которая добавила в систему 114 МВт.

По словам Галущенко, шельфы Черного и Азовского морей обладают наибольшим потенциалом развития ветрогенерации, но во время войны возможности их осваивать нет. В то же время, международные компании заинтересованы в инвестициях в развитие ветровой генерации в Украине.

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«Но мы уже имеем огромное количество заинтересованных компаний со всего мира, которые придут именно в ветровую генерацию Украины после нашей победы. Мы поддерживаем постоянные коммуникации с нашими партнерами, которые с удовольствием готовы приходить в Украину, в ветровую генерацию, потенциал которой мы оцениваем близко 140 ГВт электроэнергии», — подытожил Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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