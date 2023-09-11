Украина и Германия намерены построить ветровую электростанцию ​​вокруг ЧАЭС — Finance.ua

Украина и Германия намерены построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС
Украина и Германия подписали декларацию о намерении построить вокруг Чернобыльской АЭС ветровую электростанцию.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал ARD.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в рамках визита в Украину 11 сентября посетила электроподстанцию в 50 километрах от Киева. Станцию мощностью 2000 мегаватт несколько раз поражали российские ракеты и беспилотники-камикадзе иранского происхождения. Части объектов были разрушены и отстроены. Сейчас подстанцию оградили сетками для перехвата низколетящих дронов.
Во время визита Бербок подняла тему развития в Украине возобновляемой энергетики. В частности, она считает целесообразным построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.
На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.
В МИД ФРГ отметили, что минувшей зимой произошло более 1,5 тысячи атак на энергетическую инфраструктуру Украины, следовательно в центре внимания визита главы ведомства в Киев пребывают меры по обеспечению и защите снабжения населения, особенно зимой.
В конце 2022 года Германия внесла наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины — 130 млн евро.
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