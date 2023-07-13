Украина и Дания сотрудничают в сфере ветровой энергетики — Finance.ua

Украина и Дания сотрудничают в сфере ветровой энергетики Сегодня 10:39 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

Во время встречи стороны обменялись оригиналами Меморандума о расширении энергетического партнерства в области ветровой генерации, подписанного в конце апреля 2023 г. в онлайн-режиме министрами энергетики обеих стран.

Герман Галущенко поблагодарил Данию за поддержку энергетического сектора Украины — оказанную гуманитарную помощь, а также вклад Королевства в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный совместно с Секретариатом Энергетического Сообщества.

«Мы благодарим Данию, которая стала первым донором Фонда и показала пример другим странам. Этот инструмент уже доказал свою эффективность — за средства, привлеченные через Фонд, мы имеем возможность закупать оборудование, которое необходимо для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, которое продолжает подвергаться прицельным российским атакам», — отметил министр. Глава Минэнерго также отметил эффективное сотрудничество с датской стороной по реализации проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры Николаевщины.

Герман Галущенко подчеркнул, что Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает стремительное развитие ветровой энергетики, которая должна обеспечить децентрализованную и устойчивую генерацию в будущем. И сотрудничество с Данией в соответствующей сфере играет важную роль в достижении поставленных целей. Во время встречи стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества по реализации положений Меморандума о расширении энергетического партнерства в области ветровой энергетики. Первый этап сотрудничества будет включать ускоренное исследование потенциала украинской оффшорной ветровой энергетики Всемирным банком и датским техническим университетом (DTU Wind) до сентября 2023 года.

«Дания является одним из мировых лидеров по ветровой энергетике. И согласно Меморандуму, Украина будет использовать датский опыт при восстановлении нашей энергосистемы. Речь идет и об оффшорах, и оншорах, в частности для достижения целей децентрализации генерации», — отметил министр.

Галущенко отметил значительный потенциал развития оффшорной генерации в акватории Черного и Азовского морей, подчеркнув перспективы сотрудничества, в частности на уровне частного сектора. Также на встрече стороны подтвердили намерения совместно работать над ускорением энергетического перехода в соответствии с целями и приоритетами развития энергетики обеих стран.

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