Украина в ближайшее время ожидает получить от Канады и Ирландии арестованные российские деньги — Finance.ua

Украина в ближайшее время ожидает получить от Канады и Ирландии арестованные российские деньги Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украина в ближайшее время ожидает получить от Канады и Ирландии арестованные российские деньги

В швейцарском городе Лугано завершилась международная конференция по вопросам восстановления Украины, в которой приняли участие более 40 стран мира и около 20 международных организаций.

Об этом рассказал экономист, советник Президента Олег Устенко в комментарии Украинскому радио.

«План, который должен быть быстро воплощен в жизнь, будет касаться задач краткосрочного времени. Речь идет о немедленном восстановлении жилья, которое было разрушено во время войны, так как близится осень и зима. Этот вопрос рассматривался как один из приоритетных», — сообщил Устенко.

По его словам, прямой ущерб от российского вторжения оценивается в 650 миллиардов долларов. Если добавить косвенный ущерб, то это будет 1 триллион долларов.

«Программы, которые были представлены в Лугано, оцениваются в 750 миллиардов долларов. Это не означает полное покрытие наших потерь. Это стоимость программ, представленных правительством в Лугано», — пояснил экономист.

«Когда мы говорим об ущербе, который у нас есть, то это наше уничтоженное имущество. А имущества россияне уничтожили на 650 миллиардов долларов», — добавил Устенко.

Что добавляется еще: недополученный валовой внутренний продукт, недополученные доходы государственного бюджета, инвестирование, которое могло быть.

«И наши союзники говорят об этом, и Президент Владимир Зеленский, что россия должна компенсировать каждую потерянную гривну в Украине. Мы должны взыскать с них полностью всю компенсацию. Мы работаем над этим. Я бы не ориентировался на долгосрочные выплаты, репарации, которые будут выплачиваться несколько десятилетий. Было бы гораздо эффективнее взыскать с россии как можно скорее главную часть убытков, как можно это сделать, у них есть 350 миллиардов долларов в резервах Центробанка, они находятся за пределами их страны, акции, деньги, так называемые высоколиквидные активы. Они сейчас арестованы. Эти активы можно взять и продать на рынке. Для нас было бы хорошо перевести эти активы в деньги, а затем перевести их в Фонд восстановления Украины. Для этого нужны изменения в национальных законодательствах тех стран, где россия хранила свои золотовалютные активы» , — объясняет советник Президента.

Как он отметил, все это находится в странах Большой семерки. Канада провела соответствующие изменения в этом вопросе. Все, что у них находится российское, арестованное, оно может быть сейчас реализовано на рынке и переданы эти средства в фонд возрождения Украины. Ирландия это тоже сделала.

«Мы ожидаем, что эти изменения будут сделаны в других странах в ближайшее время. 150 миллиардов долларов есть еще у российской номенклатуры, близкого круга путина. Из этих денег (350 миллиардов из резервов и 150 миллиардов из номенклатуры) мы можем сейчас быстро получить 500 миллиардов долларов в Фонд возрождения Украины. А потом остальные можно постепенно брать репарациями», — подытожил Устенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо По материалам:

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