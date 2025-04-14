Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд — Finance.ua

Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд, t.me

В 2024 году украинское производство вооружения и военной техники достигло 365 млрд грн, или $9 млрд, втрое превзойдя показатель 2023 года.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

«Фактически в прошлом году мы произвели вооружение и военную технику на 9 млрд долларов США. В 2022-м это было примерно 1 млрд, в 2023 — 3 миллиарда долларов. На этот год мы уже видим рост — имеем возможность на конец года достичь объемов производства вооружения и военной техники внутри Украины на 35 миллиардов долларов», — сказал министр.

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В частности, в прошлом году украинские оружейники смогли нарастить производство новых образцов вооружения, таких как ракеты-дроны «Ад», «Паляниця», прицепные САУ «Богдана», украинские аналоги дронов Mavic.

«Если в позапрошлом году мы как страна имели возможность производить всего одну крылатую ракету, напомню, что это легендарный „Нептун“, то в прошлом году у нас появилось очень много новых изделий, которые обеспечили объем производства в восемь раз больше, чем в 2023 году», — отметил министр.

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По словам советника Президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, на сегодняшний день Украина способна обеспечить войско практически всей номенклатурой товаров военного назначения.

«Хотя такая задача никогда не стояла, потому что ни одна страна мира сегодня не способна только своей оборонкой противостоять россии, которую поддерживают Северная Корея, Иран и другие страны оси зла. Перед нами всегда была задача наращивать максимально свое производство. И сегодня, по разным оценкам, от 30% до 40% того, чем сражается наш фронт, произведено в Украине», — добавил Камышин.

Укрінформ По материалам:

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