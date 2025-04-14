Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд

Казна и Политика
23
Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд
Украина в 2024 году произвела вооружение и военную технику на $9 млрд, t.me
В 2024 году украинское производство вооружения и военной техники достигло 365 млрд грн, или $9 млрд, втрое превзойдя показатель 2023 года.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
«Фактически в прошлом году мы произвели вооружение и военную технику на 9 млрд долларов США. В 2022-м это было примерно 1 млрд, в 2023 — 3 миллиарда долларов. На этот год мы уже видим рост — имеем возможность на конец года достичь объемов производства вооружения и военной техники внутри Украины на 35 миллиардов долларов», — сказал министр.
Читайте также
В частности, в прошлом году украинские оружейники смогли нарастить производство новых образцов вооружения, таких как ракеты-дроны «Ад», «Паляниця», прицепные САУ «Богдана», украинские аналоги дронов Mavic.
«Если в позапрошлом году мы как страна имели возможность производить всего одну крылатую ракету, напомню, что это легендарный „Нептун“, то в прошлом году у нас появилось очень много новых изделий, которые обеспечили объем производства в восемь раз больше, чем в 2023 году», — отметил министр.
Читайте также
По словам советника Президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, на сегодняшний день Украина способна обеспечить войско практически всей номенклатурой товаров военного назначения.
«Хотя такая задача никогда не стояла, потому что ни одна страна мира сегодня не способна только своей оборонкой противостоять россии, которую поддерживают Северная Корея, Иран и другие страны оси зла. Перед нами всегда была задача наращивать максимально свое производство. И сегодня, по разным оценкам, от 30% до 40% того, чем сражается наш фронт, произведено в Украине», — добавил Камышин.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems