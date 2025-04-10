Украина готова купить у США крупный пакет вооружений — Зеленский — Finance.ua
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Украина готова купить у США крупный пакет вооружений — Зеленский

Казна и Политика
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Украина готова купить у США крупный пакет вооружений — Зеленский
Украина готова купить у США крупный пакет вооружений — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США «крупный пакет» вооружений.
Об этом он сказал на встрече с журналистами 9 апреля.
По его словам, Киев уже передал американской стороне перечень вооружений, которые готов приобрести. Речь идет о ПВО и других «соответствующих инструментах».
«Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности», — сказал глава государства.
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Он добавил, что Украина готова найти для этого пакета вооружений «и 30 и 50 миллиардов», однако не уточнил, в какой валюте.
«Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов есть, на которые мы готовы», — сказал президент.
В январе США предоставили Украине последний пакет военной помощи на 500 млн долларов. В марте ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Украина получила 90% оружия, которое выделил предыдущий президент США Джо Байден в рамках пакетов Presidential Drawdown Authority (PDA). Новая администрация Дональда Трампа еще не объявляла Украине помощь.
По материалам:
suspilne.media
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