Украина готова купить у США крупный пакет вооружений — Зеленский Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина готова купить у США крупный пакет вооружений — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США «крупный пакет» вооружений.

Об этом он сказал на встрече с журналистами 9 апреля.

По его словам, Киев уже передал американской стороне перечень вооружений, которые готов приобрести. Речь идет о ПВО и других «соответствующих инструментах».

«Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности», — сказал глава государства.

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Он добавил, что Украина готова найти для этого пакета вооружений «и 30 и 50 миллиардов», однако не уточнил, в какой валюте.

«Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов есть, на которые мы готовы», — сказал президент.

В январе США предоставили Украине последний пакет военной помощи на 500 млн долларов. В марте ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Украина получила 90% оружия, которое выделил предыдущий президент США Джо Байден в рамках пакетов Presidential Drawdown Authority (PDA). Новая администрация Дональда Трампа еще не объявляла Украине помощь.

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