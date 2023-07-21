Украина уже вошла в пик потребления электроэнергии: готовиться ли к отключениям — Finance.ua

Украина уже вошла в пик потребления электроэнергии: готовиться ли к отключениям Сегодня 08:34 — Энергетика

Украина уже вошла в пик потребления электроэнергии: готовиться ли к отключениям

Если потребление электроэнергии в Украине будет расти, скорее всего, не удастся избежать отключений света, необходимых для сбалансирования энергосистемы.

Об этом заявила пресс-секретарь НЭК «Укрэнерго» Мария Цатурян, отметив, что «Укрэнерго» не планирует проводить массовые отключения потребителей, но нужно учитывать, что на оборудование, которое в работе, нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя.

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«Мы не прогнозируем отключений потребителей, но это не значит, что можно потреблять сколько угодно. Энергосистема в процессе восстановления, основного работающего оборудования значительно меньше обычного, потому что многое разбито. На оборудование, которое в работе, нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя. Чтобы этого избежать, нужно снижать потребление», — говорит Цатурян.

Однако директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина уже достигла пика потребления и вероятность отключений света достаточно высока.

«Я не думаю, что энергопотребление будет увеличиваться в ближайшие недели, мы уже достигли летнего пика. Но вероятность отключений существует, потому что система работает в аварийном режиме. По сравнению с другими странами Европы вероятность аварийных отключений выше. С моей точки зрения, она может превышать 30%», — отметил эксперт.

УНІАН По материалам:

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