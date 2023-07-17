Повысят ли снова тариф на электроэнергию для населения: ответ министра энергетики — Finance.ua
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Повысят ли снова тариф на электроэнергию для населения: ответ министра энергетики

Личные финансы
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Повысят ли снова тариф на электроэнергию для населения: ответ министра энергетики
Повысят ли снова тариф на электроэнергию для населения: ответ министра энергетики
В министерстве энергетики Украины надеются пройти отопительный сезон с действующим тарифом на электроэнергию. Пока планов снова поднимать стоимость для населения нет.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Галущенко отметил, что решение о повышении тарифов для населения было «тяжелым». «Мы исходили из того, что все расчеты показывали, что мы не сможем восстановиться максимально до следующей зимы и провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию», — заявил министр.
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Министр сообщил, что даже после повышения размер тарифа льготный. «Потому что сегодня рыночная цена или реальная цена как минимум в два раза больше. В любом случае государство дотирует этот тариф и будет его дотировать», — сказал он.
«Это тот тариф, который должен обеспечить нам выживание», — рассказал Галущенко.

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Новый тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года. «Мы пока не планируем очередное какое-то увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон», — добавил министр.
В то же время он отметил, что предсказывать что-то трудно, поскольку в прошлом году ежедневные ракетные атаки на энергосистему начались 10 октября и продолжались до 9 марта.
«На сегодняшний день планов очередного пересмотра у нас нет», — сказал Галущенко.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч;
  • по данным Минэнерго, суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
РБК-Україна
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