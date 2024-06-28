Украина уже в этом году представит понятный и детальный план окончания войны — Зеленский — Finance.ua
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Украина уже в этом году представит понятный и детальный план окончания войны — Зеленский

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Украина уже в этом году представит понятный и детальный план окончания войны — Зеленский
Украина уже в этом году представит понятный и детальный план окончания войны — Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит «понятный и подробный» план окончания войны, который будет готов в этом году. В ближайшее время Украина представит свое детальное видение энергетики, продовольственной безопасности и обменов.
Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.
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«Дипломатический путь, избранный Украиной, — это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы подробно работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере мы подготовим подробный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами. Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем», — заявил президент.
При этом Зеленский отметил, что не все зависит только от Украины.
По его словам, понятный и подробный план будет готов уже в 2024 году.
По материалам:
Українська правда
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