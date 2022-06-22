Украина уже получила $7,4 млрд финпомощи из заявленных $30 млрд, — НБУ — Finance.ua

Украина уже получила $7,4 млрд финпомощи из заявленных $30 млрд, — НБУ

Сегодня 12:11 — Казна и Политика

За четыре месяца страны-партнеры и международные финансовые организации предоставили Украине $7,4 млрд для покрытия дефицита госбюджета. При этом общий объем финансовой помощи на сегодняшний день составляет $30 млрд.

Об этом сообщается в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины от 21 июня.

Как уточняется в документе, из-за войны в Украине экстраординарно выросли расходы на оборонную сферы и поддержку населения. В то же время, экономический кризис привел к существенному сокращению доходов. В связи с этим параметры дефицита госбюджета пришлось пересмотреть: если в прошлом году его запланировали на уровне 189 млрд грн, то сейчас он составляет 744 млрд грн. В частности, для покрытия дефицита бюджета необходимо $5 млрд.

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Аналитики НБУ отмечают, что финансирование оборонных и социальных расходов, равно как и поддержка экономики, в дальнейшем критически зависит от своевременного поступления международной помощи.

При этом, как сообщает Нацбанк, около двух третей ожидаемой помощи от международных партнеров составляют ссуды на льготных условиях — под низкие проценты и на длительные сроки. Тем не менее, они несут валютные риски в будущем.

Параллельно с этим Украина продолжает своевременно обслуживать госдолг. Объемы выплат по нему в ближайший год являются умеренными.

В НБУ уточняют, что в настоящее время обсуждается возможность предоставления Киеву «каникул» для выплат по внешнему долгу.

Кроме этого, правительство привлекает средства и на внутреннем долговом рынке. Впрочем, объемы привлечений сейчас не превышают погашений за соответствующий период.

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