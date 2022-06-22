Украина уже получила $7,4 млрд финпомощи из заявленных $30 млрд, — НБУ — Finance.ua

За четыре месяца страны-партнеры и международные финансовые организации предоставили Украине $7,4 млрд для покрытия дефицита госбюджета. При этом общий объем финансовой помощи на сегодняшний день составляет $30 млрд.
Об этом сообщается в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины от 21 июня.
Как уточняется в документе, из-за войны в Украине экстраординарно выросли расходы на оборонную сферы и поддержку населения. В то же время, экономический кризис привел к существенному сокращению доходов. В связи с этим параметры дефицита госбюджета пришлось пересмотреть: если в прошлом году его запланировали на уровне 189 млрд грн, то сейчас он составляет 744 млрд грн. В частности, для покрытия дефицита бюджета необходимо $5 млрд.
Аналитики НБУ отмечают, что финансирование оборонных и социальных расходов, равно как и поддержка экономики, в дальнейшем критически зависит от своевременного поступления международной помощи.
При этом, как сообщает Нацбанк, около двух третей ожидаемой помощи от международных партнеров составляют ссуды на льготных условиях — под низкие проценты и на длительные сроки. Тем не менее, они несут валютные риски в будущем.