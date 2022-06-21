НБУ оценил потери банковской системы Украины в результате войны — Finance.ua

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НБУ оценил потери банковской системы Украины в результате войны

Сегодня 21:04Казна и Политика
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НБУ оценил потери банковской системы Украины в результате войныНБУ оценил потери банковской системы Украины в результате войны
Украинские банки потеряют 20% кредитного портфеля из-за вторжения россии.
Об ущербе финансовому сектору Украины рассказал во вторник, 21 июня, заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.
«К сожалению, риск полномасштабной войны реализовался. Это привело к глубокому кризису, который будет иметь далекоидущие последствия для финансового сектора. В результате войны мы ожидаем, что в этом году ВВП сократится не менее чем на треть. Мы ожидаем ускорения инфляции и превышения уровня свыше 20%», — сказал он.
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В НБУ отметили, что из-за отчислений в резервы банковский сектор впервые за пять лет стал убыточным.
При этом убытки банков от кредитного риска будут расти — не менее 20% кредитного портфеля.
Согласно отчету НБУ, в зоне наибольшего риска кредиты, выданные во временно оккупированных областях и на территориях, где ведутся активные боевые действия. По данным НБУ, их доля составляет 13% общего объема ипотеки, выданной за предыдущие два года, или 1,7 млрд грн.

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НБУ отмечает, заемщикам с проблемными кредитами, заложенное имущество по которым разрушено или повреждено, будут необходимы механизмы реструктуризации и компенсации ущерба для восстановления старого или покупки нового жилья.
«Потери по ипотечному портфелю не должны нести только банки. Они должны быть учтены при разработке механизма компенсации убытков Украины», — говорится в отчете.
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По состоянию на конец мая с начала полномасштабной войны повреждено 44 млн кв. м жилья, что эквивалентно потерям $39,4 млрд, приводит центробанк данные Киевской школы экономки.

Уровень стресса в финансовой системе остается высоким

Индекс финансового стресса в Украине резко увеличился после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов, отмечает директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.
«Ожидаемо после полномасштабного вторжения он существенно вырос. Но от пиковых значений его удержало довольно сдержанное поведение домохозяйств. Не наблюдалось оттока средств из банковской системы. Вкладчики вели себя абсолютно спокойно, насколько это возможно в таких критических условиях. Соответственно индекс остановился на значениях ниже, чем во время предыдущих кризисов», — сказала она.
НБУ оценил потери банковской системы Украины в результате войны
По ее словам, сейчас Индекс финансового стресса снижается, но остается достаточно высоким, в основном за счет определенного давления на валютном рынке и волатильности курса.
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По материалам: Корреспондент.net
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