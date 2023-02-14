Украина увеличит тоннажность судов, участвующих в зерновой инициативе — Finance.ua

Украина увеличит тоннажность судов, участвующих в зерновой инициативе Вчера 21:33 — Аграрный рынок

Украина увеличит тоннажность участвующих в зерновой инициативе судов, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя.

Как сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры, для зерновых минимальное водоизмещение возрастет с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла — с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.

По сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время, продолжает снижаться показатель мероприятия новых судов под загрузку. На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, на позапрошлой — 25 судов.

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Отмечается, что тенденция к снижению судов по агроэкспорту обусловлена действиями россии в инспекционной зоне в Босфоре.

«Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными предлогами. В связи с этим в очереди на инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 — направляются в украинские порты за агропродукцией», — заявили в министерстве.

Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен составить более 35 миллионов тонн в условиях нормального функционирования «Зерновой инициативы».

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НВ По материалам:

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