Украина увеличит тоннажность судов, участвующих в зерновой инициативе — Finance.ua
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Украина увеличит тоннажность судов, участвующих в зерновой инициативе

Аграрный рынок
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Украина увеличит тоннажность участвующих в зерновой инициативе судов, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя.
Как сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры, для зерновых минимальное водоизмещение возрастет с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла — с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.
По сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время, продолжает снижаться показатель мероприятия новых судов под загрузку. На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, на позапрошлой — 25 судов.
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Отмечается, что тенденция к снижению судов по агроэкспорту обусловлена действиями россии в инспекционной зоне в Босфоре.
«Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными предлогами. В связи с этим в очереди на инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 — направляются в украинские порты за агропродукцией», — заявили в министерстве.
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Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен составить более 35 миллионов тонн в условиях нормального функционирования «Зерновой инициативы».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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