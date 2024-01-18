Украина убедила Европу в надежности собственных хранилищ газа — глава «Нафтогаза» в Давосе — Finance.ua
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Украина убедила Европу в надежности собственных хранилищ газа — глава «Нафтогаза» в Давосе

Энергетика
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Украина убедила Европу в надежности собственных хранилищ газа — глава «Нафтогаза» в Давосе
Украина убедила Европу в надежности собственных хранилищ газа — глава «Нафтогаза» в Давосе
Ряд европейских газовых трейдеров убедились в надежности подземных хранилищ газа в Украине и намерены увеличить объемы газа в украинских ПХГ на следующую зиму.
Об этом сообщил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов в кулуарах Украинского завтрака в Давосе.
«Мне удалось встретиться здесь, в Давосе, с рядом европейских трейдеров, и мы подтвердили рост объемов хранения газа на следующую зиму. У нас есть мощности, есть возможности, которые мы предлагаем», — сказал Чернышов в четверг агентству «Интерфакс-Украина» кулуарах Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

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По его словам, этот год показал, что Украина является надежным партнером по части хранения природного газа: «Мы храним и хранили 2,5 млрд куб. м газа».
«Украина должна позиционировать себя как энергетический хаб Европы, который может хранить, производить, транспортировать и распределять энергию», — подчеркнул глава «Нафтогаза».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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