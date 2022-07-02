Украина требует от Турции задержать судно с похищенным из Бердянска зерном — Finance.ua
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Украина требует от Турции задержать судно с похищенным из Бердянска зерном

Казна и Политика
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Судно Zhibek Zholy из временно оккупированного Бердянска, зашедшее в турецкий порт, вероятно перевозит украденное россиянами зерно.
Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в своем аккаунте на Facebook.
Скорее всего, россияне хотят это зерно продать.
«В порт Караса вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвращают попытки нарушения суверенитета Украины!» — написал он.
Напомним, ранее речь шла о том, что Турция, как оказалось, входит в число государств, покупающих у россии краденое украинское зерно.
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Боднар сообщил агентству, что уже обратился по этому поводу к властям Турции, а также в Интерпол. Он требует немедленного расследования и выявления причастных к поставке краденого зерна через территориальные воды Турции, а также тех, кто покупает украденное зерно, пополняя тем самым бюджет страны-агрессора и нанося ущерб Украине.
Напомним, что россия отправила Сирии примерно 100 тысяч тонн зерна, украденного в Украине после вторжения в страну. Все это украденное зерно прошло через турецкие воды.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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