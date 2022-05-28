Украина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращения — Finance.ua

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Украина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращения

Сегодня 19:49Энергетика
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Украина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращенияУкраина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращения
Оператор ГТС Украины и НАК «Нафтогаз» обратились в Немецкое Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) с предложением пересмотреть положения закона, примененного для транспортировки газа через «Северный поток-1».
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
«Оператор ГТС Украины и НАК „Нафтогаз“ обратились в Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) с предложением пересмотреть решение от 20 мая 2020 года об исключении („derogation“, частичная отмена положений закона), примененного для транспортировки газа через „Северный поток-1“, и оценки безопасности поставки газа в Европу по указанному российскому трубопроводу», — говорится в сообщении.
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В обращении отмечается, что исключения из положений законодательства Германии были сделаны для компании-оператора «Северного потока-1» на основании предположения, что газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности. Значительные изменения в обстоятельствах с момента принятия решения о дерогации служат достаточным правовым основанием для BNetzA пересмотреть решение.
Среди факторов, которые дают основания для пересмотра решения, ОГТСУ и Нафтогаз отметили:
  • газовый кризис в Европе осенью 2021 года как следствие политики «Газпрома» по преднамеренному ограничению поставок газа, инициированного среди прочего ради давления на Германию и страны ЕС с целью ускорения запуска газопровода «Северный поток-2» в обход европейского законодательства;
  • указ президента рф от 31 марта 2022 г. с требованием к европейским покупателям газа платить за газ из россии в рублях вопреки действующим соглашениям о поставках газа;
  • остановку поставок газа в Болгарию, Польшу, Финляндию, настаивавших на соблюдении действующих контрактов, что подчеркивает готовность «Газпрома» игнорировать и нарушать свои договорные обязательства по собственному усмотрению;
  • оккупацию подконтрольными рф вооруженными группировками, газокомпрессорной станции «Новопсков», расположенной рядом с точкой сообщения между россией и Украиной «Сохрановка» и вмешательством в технологические процессы КС;
  • 11 мая 2022 года россия ввела санкции против европейских газовых компаний, включая европейские дочерние компании «Газпрома». В частности, под санкции попала компания Gazprom Germania, которая находится под управлением BNetzA;
  • «Газпром» остановил транспортировку газа по газопроводу «Ямал» в Польшу при максимальном использовании мощностей «Северного потока-1». Это явно противоречит основаниям юридических исключений для «Северного потока-1», предоставленных Германией.

Что ждет газотранспортную систему Украины

В ОГТСУ подчеркнули, что, учитывая изложенные факты, исключения из положений законодательства ФРГ, сделанные для «Северного потока-1», должны быть отменены. Соответственно использование газопровода должно быть полностью прекращено или, как альтернативное решение, ограничено настолько, насколько считает BNetzA необходимым. А объемы, которые сейчас транспортируются через Северный поток-1, могут быть направлены на другие газопроводы, в частности на украинский маршрут.
Согласно законодательству, соответствующие органы Германии примут решение об обращении команд Оператора ГТС Украины и НАК «Нафтогаз» в течение следующих трех месяцев.
По материалам: Укрінформ
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