Украина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращения — Finance.ua

Украина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращения

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Украина требует от Германии остановить Nord Stream 1: детали обращения

Оператор ГТС Украины и НАК «Нафтогаз» обратились в Немецкое Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) с предложением пересмотреть положения закона, примененного для транспортировки газа через «Северный поток-1».

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«Оператор ГТС Украины и НАК „Нафтогаз“ обратились в Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) с предложением пересмотреть решение от 20 мая 2020 года об исключении („derogation“, частичная отмена положений закона), примененного для транспортировки газа через „Северный поток-1“, и оценки безопасности поставки газа в Европу по указанному российскому трубопроводу», — говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что исключения из положений законодательства Германии были сделаны для компании-оператора «Северного потока-1» на основании предположения, что газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности. Значительные изменения в обстоятельствах с момента принятия решения о дерогации служат достаточным правовым основанием для BNetzA пересмотреть решение.

Среди факторов, которые дают основания для пересмотра решения, ОГТСУ и Нафтогаз отметили:

газовый кризис в Европе осенью 2021 года как следствие политики «Газпрома» по преднамеренному ограничению поставок газа, инициированного среди прочего ради давления на Германию и страны ЕС с целью ускорения запуска газопровода «Северный поток-2» в обход европейского законодательства;

указ президента рф от 31 марта 2022 г. с требованием к европейским покупателям газа платить за газ из россии в рублях вопреки действующим соглашениям о поставках газа;

остановку поставок газа в Болгарию, Польшу, Финляндию, настаивавших на соблюдении действующих контрактов, что подчеркивает готовность «Газпрома» игнорировать и нарушать свои договорные обязательства по собственному усмотрению;

оккупацию подконтрольными рф вооруженными группировками, газокомпрессорной станции «Новопсков», расположенной рядом с точкой сообщения между россией и Украиной «Сохрановка» и вмешательством в технологические процессы КС;

11 мая 2022 года россия ввела санкции против европейских газовых компаний, включая европейские дочерние компании «Газпрома». В частности, под санкции попала компания Gazprom Germania, которая находится под управлением BNetzA;

«Газпром» остановил транспортировку газа по газопроводу «Ямал» в Польшу при максимальном использовании мощностей «Северного потока-1». Это явно противоречит основаниям юридических исключений для «Северного потока-1», предоставленных Германией.

В ОГТСУ подчеркнули, что, учитывая изложенные факты, исключения из положений законодательства ФРГ, сделанные для «Северного потока-1», должны быть отменены. Соответственно использование газопровода должно быть полностью прекращено или, как альтернативное решение, ограничено настолько, насколько считает BNetzA необходимым. А объемы, которые сейчас транспортируются через Северный поток-1, могут быть направлены на другие газопроводы, в частности на украинский маршрут.

Согласно законодательству, соответствующие органы Германии примут решение об обращении команд Оператора ГТС Украины и НАК «Нафтогаз» в течение следующих трех месяцев.

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