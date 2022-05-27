"Оператор ГТС Украины" продлил доступ к гарантированным мощностям для импорта газа из Венгрии в Украину — Finance.ua

"Оператор ГТС Украины" продлил доступ к гарантированным мощностям для импорта газа из Венгрии в Украину

Сегодня 03:41 — Энергетика

"Оператор ГТС Украины" продлил доступ к гарантированным мощностям для импорта газа из Венгрии в Украину

ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» продлил доступ к гарантированным мощностям для импорта газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Оператор ГТС Украины» договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года.

Следовательно, газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины. «Венгрия — Украина» — один из наиболее популярных маршрутов импорта у заказчиков услуг транспортировки", — говорится в нем.

«Оператор ГТС Украины» отмечает, что с начала 2022 года поставки из Венгрии составили 46% импорта газа в Украину, а по итогам 2021 года — более 85%.

«Венгерское направление важно для Украины, в частности из-за доступа к LNG-терминалу на о. Крк в Хорватии. Украинские компании смогут воспользоваться этими возможностями в рамках подготовки к новому отопительному сезону», — отметил гендиректор компании Сергей Макогон.

Согласно сообщению, в целом благодаря договоренностям с операторами Польши, Словакии и Венгрии, в 2022 году «Оператор ГТС Украины» вдвое увеличил гарантированные возможности импорта газа из Европы в Украину — до более 50 млн куб. м в сутки, при этом такой объем соответствует суточной отечественной добыче газа.

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