Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС — Finance.ua

Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС Сегодня 09:42 — Казна и Политика

Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС

После ратификации Верховной Радой Соглашения об участии Украины в Механизме гражданской защиты Европейского Союза Украина стала полноправным участником механизма и теперь имеет те же права и обязанности, что и другие страны ЕС.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

«В рамках соглашения Украина может сотрудничать с ЕС в сфере гражданской защиты и управления рисками стихийных бедствий, что позволяет улучшить координацию и реагирование в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что соглашение будет способствовать мобилизации помощи Украине в рамках Механизма гражданской защиты ЕС», — говорится в сообщении.

Читайте также Кабмин согласовал два законопроекта об условиях для переговоров по вступлению в ЕС

Как полноценная страна-участник Украина теперь может предлагать помощь через механизм пострадавшему населению в разных кризисах и получать софинансирование ЕС на транспортные и операционные расходы. Украина также может получать другие инструменты благодаря более структурированному сотрудничеству в предотвращении катастроф и готовности к ним, например, через обучение и тренинги в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

«Я искренне приветствую ратификацию Верховной Радой Соглашения об участии Украины в Механизме гражданской защиты ЕС. Этот механизм играет существенную роль в нашей поддержке Украины как с начала полномасштабного вторжения, так и до него. Полноценное участие Украины является еще одним свидетельством наших более тесных отношений», — заявила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Механизм гражданской защиты ЕС признан крупнейшей в мире системой координированной международной помощи в чрезвычайных ситуациях. Механизм состоит из стран-членов ЕС и десяти ближайших партнеров ЕС как стран-участниц, включая Украину, и свидетельствует о приверженности коллективным действиям и поддержке во время кризиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.