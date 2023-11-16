Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС — Finance.ua
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Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС

Казна и Политика
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Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС
Украина ратифицировала Соглашение об участии в Механизме гражданской защиты ЕС
После ратификации Верховной Радой Соглашения об участии Украины в Механизме гражданской защиты Европейского Союза Украина стала полноправным участником механизма и теперь имеет те же права и обязанности, что и другие страны ЕС.
Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.
«В рамках соглашения Украина может сотрудничать с ЕС в сфере гражданской защиты и управления рисками стихийных бедствий, что позволяет улучшить координацию и реагирование в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что соглашение будет способствовать мобилизации помощи Украине в рамках Механизма гражданской защиты ЕС», — говорится в сообщении.
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Как полноценная страна-участник Украина теперь может предлагать помощь через механизм пострадавшему населению в разных кризисах и получать софинансирование ЕС на транспортные и операционные расходы. Украина также может получать другие инструменты благодаря более структурированному сотрудничеству в предотвращении катастроф и готовности к ним, например, через обучение и тренинги в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
«Я искренне приветствую ратификацию Верховной Радой Соглашения об участии Украины в Механизме гражданской защиты ЕС. Этот механизм играет существенную роль в нашей поддержке Украины как с начала полномасштабного вторжения, так и до него. Полноценное участие Украины является еще одним свидетельством наших более тесных отношений», — заявила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
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Механизм гражданской защиты ЕС признан крупнейшей в мире системой координированной международной помощи в чрезвычайных ситуациях. Механизм состоит из стран-членов ЕС и десяти ближайших партнеров ЕС как стран-участниц, включая Украину, и свидетельствует о приверженности коллективным действиям и поддержке во время кризиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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