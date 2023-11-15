Будущее в ЕС: на какое финансирование может рассчитывать Украина (инфографика) — Finance.ua

Будущее в ЕС: на какое финансирование может рассчитывать Украина (инфографика) Сегодня 12:04

Будущее в ЕС: на какое финансирование может рассчитывать Украина (инфографика)

Европейская комиссия дала «зеленый свет» переговорам о членстве Украины в Евросоюзе. На саммите в декабре решение должны политически утвердить лидеры всех стран-членов (хотя некоторые уже обещают блокировать), а в марте могут начаться сами переговоры. Сколько они продлятся, пока что прогнозировать сложно — к присоединению должна быть готова не только Украина, но и сам Евросоюз: вступлению столь крупной страны должны предшествовать масштабные внутренние реформы блока, в частности его бюджетных механизмов.

Аналитики «Слово и дело», основываясь на существующих правилах, разбирались, какое финансирование и количество мест в Европарламенте может получить Украина в случае вступления.

Каждая страна — член Евросоюза имеет право на финансирование своих потребностей из общего бюджета, принимаемого на семь лет. Издание Financial Times получило документ с расчетами финансовых последствий расширения ЕС, из которого следует, что Украина может получить 186 млрд евро.

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К примеру, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Украина может рассчитывать на 96,5 млрд евро субсидий и станет крупнейшим получателем помощи. Также Украина будет иметь право на 61 млрд евро из фондов ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в беднейших странах — это также может привести к тому, что некоторые другие страны потеряют право на финансирование.

Все это, говорится в документе, приведет к изменению финансового баланса внутри ЕС — многие страны, являющиеся чистыми получателями субсидий, станут чистыми донорами.

Все страны — члены ЕС также представлены в Европарламенте — одном из двух законодательных органов, прямые выборы в который проходят раз в пять лет. Следующие выборы в Европарламент должны пройти в следующем году — очевидно, что Украина на тот момент еще не будет членом ЕС и участвовать в них не будет.

В Евросоюзе и Кабмине прогнозировали, что Украина может присоединиться к блоку не ранее 2029 года — тогда как раз будут выборы в Европарламент.

Максимальное количество депутатов в Европарламенте — 750, они избираются от каждой страны пропорционально численности населения. Каждая страна получает не менее 6, максимум — 96 мест. Наибольшее количество мест в Европарламенте у Германии, меньше всего — у Мальты.

Если брать последние данные Госстата о численности населения — 34 миллиона человек — Украина на сегодняшний день могла бы получить на выборах в Европарламент около 50 мест.

Но оценить реальную численность населения Украины, а значит и перспективы представительства в ЕП, сейчас невозможно — из-за активных миграционных процессов и оккупации части территории.

Слово і Діло По материалам:

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