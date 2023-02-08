Украина расторгла еще одно соглашение с рф и беларусью — Finance.ua
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Украина расторгла еще одно соглашение с рф и беларусью

Казна и Политика
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Украина расторгла еще одно соглашение с рф и беларусью
Украина расторгла еще одно соглашение с рф и беларусью
Кабинет министров прекратил действие соглашений между Украиной, республикой беларусь и российской федерацией о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Правительством приостановлено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, заключенного 1 марта 2017 года в Минске, а также соглашения о сотрудничестве в аналогичном направлении с правительством рф, заключенного 12 июля 2012 года в Ялте.
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Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял решение, которым прекратил действие соглашения с правительством россии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было подписано в 1996 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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