Правительство расторгло соглашение с рф о параллельной работе энергетических систем — Finance.ua

Правительство расторгло соглашение с рф о параллельной работе энергетических систем
Кабинет Министров прекратил действие межправительственного Соглашения с рф о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы рф.
Такое решение было принято на заседании 23 августа, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством рф о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы рф, заключенного 12.07.2012», — написал он.
Украина 16 марта 2022 стала членом «энергетического Евросоюза», то есть присоединилась к европейской энергетической системе ENTSO-E.
Украина должна была присоединиться к системе до конца 2022 года, однако развязывание россией войны против Украины показало, что после работы в изолированном режиме Украина не может присоединиться к системе агрессора и отказалась это делать.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью