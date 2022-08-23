Правительство расторгло соглашение с рф о параллельной работе энергетических систем — Finance.ua
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Правительство расторгло соглашение с рф о параллельной работе энергетических систем

Энергетика
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Кабинет Министров прекратил действие межправительственного Соглашения с рф о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы рф.
Такое решение было принято на заседании 23 августа, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством рф о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы рф, заключенного 12.07.2012», — написал он.
Украина 16 марта 2022 стала членом «энергетического Евросоюза», то есть присоединилась к европейской энергетической системе ENTSO-E.
Украина должна была присоединиться к системе до конца 2022 года, однако развязывание россией войны против Украины показало, что после работы в изолированном режиме Украина не может присоединиться к системе агрессора и отказалась это делать.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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