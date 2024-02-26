Украина расширит требование о локализации во время госзакупок — премьер Сегодня 17:33

Украина расширит требование о локализации во время госзакупок — премьер

Правительство расширит перечень товаров и техники, во время государственной закупки которых предпочтение отдается тем, где есть определенный уровень локализации производства в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Сделано в Украине» в Киеве в понедельник.

«Планируем в ближайшее время задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю. Первый инструмент — публичные закупки. Будем расширять перечень категорий товаров, которые должны закупать у локального производителя», — сказал он.

По его словам, в частности, речь идет об оборонных закупках.

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«Есть наши подсчеты о том, что 300 млрд грн, заложенных в бюджет на приобретение вооружения, если локализовать хотя бы 50%, это очень важный и большой локомотив для экономического роста», — добавила на форуме первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, от покупки украинской техники 40% возвращается в бюджет, что важно на этапе ограниченных бюджетных ресурсов, как стимулирование украинского производства.

«На сегодняшний день локализация уже действует согласно действующему законодательству. Наша задача — расширить список товаров так, чтобы техника коммунальная, специализированная техника, машины для разминирования обязательно имели компоненты не менее 20% украинской составляющей», — подчеркнула первый вице-премьер.

Свириденко уточнила, что объем публичных конкурсных закупок 2023 года составил 1 трлн грн.

«Если взять процент проникновения импорта, который был до войны — это 40%, вы можете понять, какие у нас приоритеты для развития украинского производства», — пояснила глава Минэкономики.

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