Украина рассчитывает на $20 миллиардов от экспорта зерновых — Finance.ua

Украина рассчитывает на $20 миллиардов от экспорта зерновых
Украина ожидает получить минимум $20 млрд от экспорта зерновых, учитывая цены на мировом продовольственном рынке.
Об этом сказал заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, пишет пресс-служба министерства.
Высоцкий сообщил, что сейчас Украина имеет десятки заявок от других стран, и это является подтверждением того, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение.
Три порта Большой Одессы смогут обслуживать от 80 судов в месяц, отметил замминистра. Это, как минимум, по одному судну из каждого порта, добавил он.
«Речь идет о 3-3,5 млн т продукции в месяц. На сегодня это достаточно оптимистичный показатель. И это позитивный сигнал для выравнивания цен на внутреннем рынке», — подчеркнул Высоцкий.
По его словам, рост цен сможет покрыть себестоимость, чтобы фермеры могли продолжать операционную деятельность и с уверенностью смотреть на осенне-полевые работы.
Как сообщалось раньше, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, россии, ООН и Турции.
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27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, рф, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.
В соответствии с соглашением, сухогрузы, следующие с грузом зерна и продовольствия из портов Украины, становятся на якорь в заранее оговоренном пункте у входа в Стамбульский пролив. После осуществляется досмотр судна представителями Турции, рф, Украины и ООН из Совместного координационного центра. После этого корабли продолжают путь в конечный пункт назначения.
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