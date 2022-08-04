Канада выделила 40 млн долларов на обустройство дополнительных зернохранилищ в Украине — Finance.ua
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Канада выделила 40 млн долларов на обустройство дополнительных зернохранилищ в Украине

Казна и Политика
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Канада выделила 40 млн долларов на обустройство дополнительных зернохранилищ в Украине
Канада выделила 40 млн долларов на обустройство дополнительных зернохранилищ в Украине
Для решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО при финансовой поддержке Канады начала новый проект. На инициативу выделено 40 млн долларов, эти средства будут направлены для обустройства дополнительных зернохранилищ.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Как сообщает Минагро, в этом сезоне в Украине ожидают собрать до 51,1 млн тонн зерновых. Из общей емкости зернохранилищ в 75 млн тонн, 14% хранилищ повреждены или разрушены, 10% находятся на оккупированной россией территории, а около 30% остаются заполненными 22 млн тонн прошлогоднего урожая, готового к экспорту.
Инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием. Этот проект дополняет помощь в размере 17 млн долларов, недавно предоставленную правительством Японии для обеспечения хранения 1 млн тонн зерна.
«Учитывая беспрецедентные проблемы с хранением культур в этом году, необходимы масштабные инновационные решения. По этой причине поддержка сектора будет востребована, вероятно, до 2023 года. ФАО оперативно реагирует на эту ситуацию, учитывая долгосрочную перспективу и стремясь инвестировать в долгосрочные решения, основанные на отраслевом потенциале, в координации с Правительством на национальном и местном уровнях», — сообщил директор офиса ФАО по чрезвычайным ситуациям и устойчивости Рейн Паульсен.
По материалам:
УНН
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