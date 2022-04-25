Украина просит у США $2 млрд экстренной экономической помощи в месяц — Finance.ua
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Украина просит у США $2 млрд экстренной экономической помощи в месяц

Сегодня 18:40Казна и Политика
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Украина просит у США $2 млрд экстренной экономической помощи в месяцУкраина просит у США $2 млрд экстренной экономической помощи в месяц
Украина просит администрацию Байдена минимум $2 млрд в месяц чрезвычайной экономической помощи. Отсутствие этих выплат может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением россии.
Об этом сообщает The Washington Post.
Министр финансов США Джанет Еллен сообщила прессе, что администрация работает над тем, чтобы запросить в Конгрессе дополнительное финансирование, однако отказалась уточнить, о каких суммах идет речь, пишет издание.
«Мы должны найти способы удовлетворить потребности Украины, — сказала Йеллен. Нас вдохновило их мужество, мы поддерживаем их и сделаем все возможное, чтобы привлечь наши ресурсы».
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Еллен также сообщила журналистам, что вопрос о передаче Украине замороженных активов российского центробанка не снят с повестки дня, однако эта мера может потребовать принятия нового законодательства.
По мнению издания, Конгресс, скорее всего, поддержит финансирование Украины «на двухпартийной основе».
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The Washington Post цитирует министра финансов Сергея Марченко, считающего, что Украине необходимо $15 млрд, чтобы осуществить неотложные расходы в апреле, мае и июне. Марченко сказал, что Украина ищет экономическую поддержку, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам сферы здравоохранения и образования и на другие гуманитарные нужды. По словам издания, он также добавил, что Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы профинансировать некоторые из этих расходов, однако это привело бы к скачку инфляции.
По украинским оценкам, в марте правительство выплатило $1,1 млрд украинцам, вынужденным покинуть свои дома. При этом не менее 7 млн ​​человек являются внутренне перемещенными лицами, 10 млн пострадали от боевых действий, более 5 млн покинули Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Мінфін.com.ua
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