713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве — Finance.ua

713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве

Сегодня 10:16 — Казна и Политика

713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе. Также было объявлено о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters

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Госсекретарь США объявил в ходе встречи с Зеленским о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.

Визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев призван продемонстрировать поддержку Украины Западом. Источники в правительстве США говорят, что уже в понедельник президент США Джо Байден выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Министры также анонсировали новый пакет помощи в размере 713 миллионов долларов правительству Зеленского и 14 другим странам региона, в котором вторжение россии наиболее вероятно.

После Киева министр обороны США Остин отправится в Германию, где на американской базе Раммштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.

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