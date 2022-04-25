713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве — Finance.ua
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713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве

Сегодня 10:16Казна и Политика
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713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе. Также было объявлено о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.
Об этом сообщает Reuters.
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Госсекретарь США объявил в ходе встречи с Зеленским о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.
Визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев призван продемонстрировать поддержку Украины Западом. Источники в правительстве США говорят, что уже в понедельник президент США Джо Байден выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.
Министры также анонсировали новый пакет помощи в размере 713 миллионов долларов правительству Зеленского и 14 другим странам региона, в котором вторжение россии наиболее вероятно.
После Киева министр обороны США Остин отправится в Германию, где на американской базе Раммштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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