Украина призвала Канаду отменить решение по «Северному потоку-1» — Finance.ua

Украина призвала Канаду отменить решение по «Северному потоку-1» Сегодня 11:33 — Энергетика

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированных компанией Siemens Canada турбин «Северного потока-1».

Об этом говорится в обнародованном официальном заявлении МИД

Как отметили в ведомстве, в день объявления этого решения Канадой армия рф обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области. Россия действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки ранены, отметили в ведомстве.

«Международное сообщество, в том числе Канада и Германия, ввело уже ряд весомых санкций против россии, чтобы остановить ее войну против Украины. Украина благодарна за эти решительные действия. В то же время последняя канадско-германская договоренность и объявленное на его основе решение — это подстройка санкционного режима под прихоти россии. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие — укрепит чувство безнаказанности Москвы», — говорится в заявлении.

В МИДе считают, что россия может продолжать поставки газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии. Во-первых, компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению российского «Газпрома» сейчас работают всего три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились с 167 до 67 млн куб. м газа в сутки.

«Во-вторых, россия может продолжить непрерывную поставку газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка по „Северному потоку-1“ невозможна. В частности, россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас „Газпром“ использует менее 40% от оплаченных мощностей», — отметили в МИДе и добавили, что Украина может полностью заместить «Северный поток-1», подчеркнули в МИД.

Кроме того, напомнили в ведомстве, существует маршрут транспортировки газа через Польшу, но сейчас россия отказалась от его использования по собственному выбору. В то же время рф может возобновить транспортировку газа в Германию, если действительно имеет целью остаться надежным поставщиком ЕС.

«Таким образом, требование россии относительно обязательного возвращения турбины для продолжения транспортировки газа — это шантаж, не имеющий технического обоснования. Украина предоставила исчерпывающие разъяснения немецкой и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование россии не имеет технических оснований» . Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям россии все равно было принято", — отметили в МВД.

Украинская сторона отмечает, что передача турбины «Северного потока-1» позволит россии и далее использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы.

«Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима. Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности россии за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире», — говорится в заявлении украинского МИД.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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