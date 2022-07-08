Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"

Энергетика
201
Украина будет обращаться к европейским коллегам, если Канада одобрит решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream.
Об этом рассказал источник Reuters в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины
"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом... Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, безусловно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход.
Ибо если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?".
В середине июня российская компания «Газпром» заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».
Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек призвал Канаду решить вопрос с задержкой турбины Siemens, из-за которой, по утверждениям российской стороны, не работает «Северный поток-1». Из-за остановки «Северного потока-1» россия сократила поставки газа в Германию на 60%, из-за чего страна не в состоянии вовремя заполнить газовые хранилища до отопительного сезона.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.