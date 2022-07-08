Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома" — Finance.ua

Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома" Сегодня 11:11 — Энергетика

Украина будет обращаться к европейским коллегам, если Канада одобрит решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream.

Об этом рассказал источник Reuters в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины

"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом... Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, безусловно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход.

Ибо если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?".

В середине июня российская компания «Газпром» заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек призвал Канаду решить вопрос с задержкой турбины Siemens, из-за которой, по утверждениям российской стороны, не работает «Северный поток-1». Из-за остановки «Северного потока-1» россия сократила поставки газа в Германию на 60%, из-за чего страна не в состоянии вовремя заполнить газовые хранилища до отопительного сезона.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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