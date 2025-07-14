Украина привлекла около 11 миллиардов евро на восстановление — итоги URC-2025 — Finance.ua
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Украина привлекла около 11 миллиардов евро на восстановление — итоги URC-2025

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Украина привлекла около 11 миллиардов евро на восстановление — итоги URC-2025
Украина привлекла около 11 миллиардов евро на восстановление — итоги URC-2025
В ходе состоявшейся в Риме четвертой Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine recovery Conference, URC-2025) подписали более 200 соглашений и меморандумов на общую сумму около 11 миллиардов евро. Это — самая масштабная мера с начала полномасштабного вторжения, как по количеству участников, так и по уровню договоренностей.
Об итогах конференции сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, URC-2025 объединила более 6 тысяч участников из 70 стран.
«Теперь важно, что эти соглашения превратятся в конкретные проекты, в частности в реальном секторе экономики. Ведь поддержка частного сектора была одной из ключевых тем конференции», — написала Свириденко.

Что конкретно известно

Подписано соглашение о создании крупнейшего европейского фонда для инвестиций в восстановление Украины. К инициативе присоединятся четыре страны ЕС и ведущие европейские банки развития.
По словам Свириденко, планируется открытый конкурс на управляющего фондом. Украина настаивает на полноценном представлении в совете управляющих — для влияния на приоритеты и стратегии инвестирования.
Кроме того, объявлены новые пакеты поддержки:
  • более 2 млрд евро — новый пакет помощи в рамках инвестиционной рамки UIF;
  • 300 млн евро — от Нидерландов;
  • 5 млрд евро — долгосрочная поддержка от Швейцарии (в течение 10 лет).
Не менее важно и то, что URC-2025 посетила одна из самых больших делегаций США за всю историю подобных мероприятий. В ее состав вошли частные инвесторы и представители DFC (Международная финансовая корпорация развития). Украина уже подписала с DFC ключевое инвестиционное соглашение.

Развитие оборонной промышленности

Отдельной темой конференции стала оборона и безопасность как условие успешного восстановления.
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Среди решений:
  • заключение соглашений о совместных предприятиях,
  • локализация производства,
  • развитие направлений дронов, ПВО и РЭБ (радиоэлектронная борьба).

Индустриальное восстановление

В этом году конференция впервые включила полноценную промышленную адженду, представленную как в дискуссионных панелях, так и среди подписанных соглашений. В частности:
  • NovaSklo подписала соглашение о строительстве завода по производству флоат-стекла.
  • Индустриальный парк Белая Церковь договорился о строительстве завода с итальянской компанией Gualapack.
  • Минэкономики Украины и UNIDO подписали проект на 188 млн долларов для передачи технологий и создания СП с японскими компаниями.

Человеческий капитал — в центре восстановления

Внимание также было уделено программам занятости и возвращения украинцев:
  • новые инициативы для женщин и поддержки женского предпринимательства,
  • проекты для молодых предпринимателей,
  • продолжение программы Create Ukraine — для возвращения молодых украинцев из-за границы и привлечения их в государственное управление,
  • договоренность с Еврокомиссией относительно обновления трудового законодательства — более современного и гибкого.
«На прямой вопрос инвесторов „что Украина может предложить уже сейчас?“ мы отвечаем: лучшие условия для тех, кто зайдет первым», — подытожила Свириденко.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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