Украина привлекла около 11 миллиардов евро на восстановление — итоги URC-2025 Сегодня 12:24

Украина привлекла около 11 миллиардов евро на восстановление — итоги URC-2025

В ходе состоявшейся в Риме четвертой Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine recovery Conference, URC-2025) подписали более 200 соглашений и меморандумов на общую сумму около 11 миллиардов евро. Это — самая масштабная мера с начала полномасштабного вторжения, как по количеству участников, так и по уровню договоренностей.

Об итогах конференции сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, URC-2025 объединила более 6 тысяч участников из 70 стран.

«Теперь важно, что эти соглашения превратятся в конкретные проекты, в частности в реальном секторе экономики. Ведь поддержка частного сектора была одной из ключевых тем конференции», — написала Свириденко.

Что конкретно известно

Подписано соглашение о создании крупнейшего европейского фонда для инвестиций в восстановление Украины. К инициативе присоединятся четыре страны ЕС и ведущие европейские банки развития.

По словам Свириденко, планируется открытый конкурс на управляющего фондом. Украина настаивает на полноценном представлении в совете управляющих — для влияния на приоритеты и стратегии инвестирования.

Кроме того, объявлены новые пакеты поддержки:

более 2 млрд евро — новый пакет помощи в рамках инвестиционной рамки UIF;

300 млн евро — от Нидерландов;

5 млрд евро — долгосрочная поддержка от Швейцарии (в течение 10 лет).

Не менее важно и то, что URC-2025 посетила одна из самых больших делегаций США за всю историю подобных мероприятий. В ее состав вошли частные инвесторы и представители DFC (Международная финансовая корпорация развития). Украина уже подписала с DFC ключевое инвестиционное соглашение.

Развитие оборонной промышленности

Отдельной темой конференции стала оборона и безопасность как условие успешного восстановления.

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Среди решений:

заключение соглашений о совместных предприятиях,

локализация производства,

развитие направлений дронов, ПВО и РЭБ (радиоэлектронная борьба).

Индустриальное восстановление

В этом году конференция впервые включила полноценную промышленную адженду, представленную как в дискуссионных панелях, так и среди подписанных соглашений. В частности:

NovaSklo подписала соглашение о строительстве завода по производству флоат-стекла.

Индустриальный парк Белая Церковь договорился о строительстве завода с итальянской компанией Gualapack.

Минэкономики Украины и UNIDO подписали проект на 188 млн долларов для передачи технологий и создания СП с японскими компаниями.

Человеческий капитал — в центре восстановления

Внимание также было уделено программам занятости и возвращения украинцев:

новые инициативы для женщин и поддержки женского предпринимательства,

проекты для молодых предпринимателей,

продолжение программы Create Ukraine — для возвращения молодых украинцев из-за границы и привлечения их в государственное управление,

договоренность с Еврокомиссией относительно обновления трудового законодательства — более современного и гибкого.

«На прямой вопрос инвесторов „что Украина может предложить уже сейчас?“ мы отвечаем: лучшие условия для тех, кто зайдет первым», — подытожила Свириденко.

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