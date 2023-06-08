Украина привлекает $10 млн на восстановление медицинской сферы — Finance.ua

Украина привлекает $10 млн на восстановление медицинской сферы Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Украина привлекает $10 млн на восстановление медицинской сферы

Украина привлекает на восстановление украинской медицинской сферы дополнительную поддержку на сумму 10 млн долларов США в качестве безвозвратного гранта, выделенного в рамках дальнейшего финансирования нового совместного со Всемирным банком проекта Минздрава Украины «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine).

Об этом сообщил Правительственный портал.

Соответствующее соглашение подписали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Соглашение заключается между Украиной, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, действующими как распорядитель Целевого трастового фонда многих доноров поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины.

Отмечается, что половину этих грантовых средств Украина направит на предоставление услуг по реабилитации и услуг в сфере психического здоровья, спрос на которые растет, а еще 5 млн долларов США будут использованы на возобновление предоставления медицинских услуг в пострадавших от войны лечебных учреждениях.

Читайте также Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2%

В частности, речь идет о подготовке к расширению масштабов предоставления услуг в сфере охраны психического здоровья и реабилитации: определение объема и стандартов услуг, предоставляемых в стационарных и амбулаторных заведениях, обучение персонала, обеспечение оборудованием и транспортом и проведение восстановительных работ в медучреждениях.

Также за средства нового гранта будут профинансированы восстановление и модернизация больничной помощи в соответствии с направлением реформ: разработка отраслевого планирования сети больниц, разработка технических спецификаций и проектной документации для восстановления учреждений, а также восстановление отдельных больниц с учетом энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии и закупка оборудования и транспорта.

Сообщается, что атаки рф разрушили или повредили не менее 1500 объектов медицинских учреждений. То есть более 5% от общего количества учреждений по стране сейчас не могут работать и оказывать помощь населению.

Читайте также ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 2,7%

В Минздраве напомнили, что рамочное соглашение о займе в размере 100 млн евро и соглашение о безвозвратном гранте в 10 млн долларов от Глобального финансового фонда Минздрава Украины и Всемирный банк заключили 22 декабря 2022 года. Это первоначальное финансирование проекта HEAL Ukraine, общая стоимость которого может быть расширена до 500 миллионов долларов.

По оценкам правительства Украины, Группы Всемирного банка и Европейской комиссии, материальные потери системы здравоохранения составляют не менее 1,4 миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.