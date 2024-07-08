Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших громад — Finance.ua
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Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших громад

Казна и Политика
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Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших громад
Украина привлечет от ЕИБ 100 млн евро для восстановления пострадавших громад
В ближайшее время Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки громад, пострадавших в результате военной агрессии россии. Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины и находится в процессе ратификации.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, поддержка ЕИБ будет сосредоточена на:
  • восстановлении объектов муниципальной инфраструктуры, в том числе школ (включая реформу системы школьного питания) и учреждений здравоохранения;
  • обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц;
  • ремонт объектов инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.
ЕИБ остается одним из основных партнеров Украины в восстановлении и отстройке инфраструктуры, поврежденной в результате военной агрессии россии на освобожденных территориях и регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц.
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С 2014 года, в рамках двух финансовых соглашений (Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины и Программа по восстановлению Украины) Украина уже привлекла 540 млн евро от ЕИБ.
За счет этих средств реализуется более 400 социально важных проектов, таких как восстановление школ, детских садов, здравоохранительных учреждений и критической инфраструктуры, а также обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.
По материалам:
Діло
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