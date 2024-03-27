Украина присоединилась к международной платформе, которая противодействует пиратству в интернете — Finance.ua

Украина присоединилась к международной платформе, которая противодействует пиратству в интернете Сегодня 05:02

Украина присоединилась к международной платформе, которая противодействует пиратству в интернете

Украина присоединилась к ряду государств, которые будут наполнять платформу WIPO ALERT для противодействия работе веб-сайтов, на которых нарушаются права интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Министерство экономики Украины 21 марта 2024 года приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня веб-сайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.

«Украина стала одной из первых стран мира, которая комплексно внедряет соответствующий механизм на основе защищенной онлайн-платформы, на которую уполномоченные государства — члены Всемирной организации интеллектуальной собственности могут загружать информацию о веб-сайтах и ​​приложениях, нарушающих авторское право с точки зрения национальных норм», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также В Раде предлагают упростить борьбу с фишинговыми сайтами

Что это даст? Благодаря взаимодействию Минэкономики с WIPO через платформу обмена данными WIPO Alert страны-участники могут обмениваться информацией о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности в международном масштабе. Теперь субъекты авторского права и/или смежных прав могут подавать на ІР офиса обращение о включении веб-сайта, который вызывает беспокойство относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности, в национальный перечень таких вебсайтов.

Украина — пятнадцатая страна, присоединившаяся к инициативе WIPO. Это важный шаг на пути к созданию более защищенного цифрового пространства в Украине, что будет способствовать не только защите прав интеллектуальной собственности, но и дальнейшему развитию национальной экономики.

Как сообщалось, WIPO ALERT Database — администрированная World Intellectual Property Organization защищенная онлайн платформа, на которую Уполномоченные участники государства-членов ВОИС могут загружать списки с подробной информацией о вебсайтах (а также мобильных приложениях), которые обоснованно подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.