В Раде предлагают упростить борьбу с фишинговыми сайтами — Finance.ua

В Раде предлагают упростить борьбу с фишинговыми сайтами Сегодня 09:12

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон Украины «Об электронных коммуникациях» (по противодействию фишингу).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 9250 , представленный большой группой народных депутатов.

Закон предлагает определить понятия: «поставщик DNS», «фишинг» и «фишинговый веб-сайт».

Также предлагается предоставить Госспецсвязи полномочия разработать и утвердить на основании предложений Национального банка правила противодействия фишингу и фишинговым веб-сайтам, установить права и обязанности поставщиков DNS.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие закона необходимо для решения вопросов противодействия фишингу, в первую очередь, противодействия киберпреступникам, которые выманивают информацию у пользователей сети Интернет об их данных в банковских и финансовых учреждениях, создают в сети Интернет фальшивые веб-сайты, которые обычно могут полностью копировать дизайн банков, финансовых учреждений, сервисов обмена валют, служб доставки и т.д.

«Пользователи в сети Интернет не всегда могут распознать подлог и могут оставить на мошенническом веб-сайте свои персональные и другие данные. Киберпреступники, получив такую информацию о лице, могут ее использовать, в т.ч. для присвоения их денег», — говорится в документе.

После российского широкомасштабного военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года проблема фишинговых атак и разработка механизмов их противодействия особенно актуальны.

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