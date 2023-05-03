В Раде предлагают упростить борьбу с фишинговыми сайтами — Finance.ua
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В Раде предлагают упростить борьбу с фишинговыми сайтами

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В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон Украины «Об электронных коммуникациях» (по противодействию фишингу).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 9250, представленный большой группой народных депутатов.
Закон предлагает определить понятия: «поставщик DNS», «фишинг» и «фишинговый веб-сайт».
Также предлагается предоставить Госспецсвязи полномочия разработать и утвердить на основании предложений Национального банка правила противодействия фишингу и фишинговым веб-сайтам, установить права и обязанности поставщиков DNS.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие закона необходимо для решения вопросов противодействия фишингу, в первую очередь, противодействия киберпреступникам, которые выманивают информацию у пользователей сети Интернет об их данных в банковских и финансовых учреждениях, создают в сети Интернет фальшивые веб-сайты, которые обычно могут полностью копировать дизайн банков, финансовых учреждений, сервисов обмена валют, служб доставки и т.д.
«Пользователи в сети Интернет не всегда могут распознать подлог и могут оставить на мошенническом веб-сайте свои персональные и другие данные. Киберпреступники, получив такую информацию о лице, могут ее использовать, в т.ч. для присвоения их денег», — говорится в документе.
После российского широкомасштабного военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года проблема фишинговых атак и разработка механизмов их противодействия особенно актуальны.
По материалам:
РБК-Україна
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