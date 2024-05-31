Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ — Finance.ua

Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ
В ходе второго международного саммита по безопасному развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) участники из 27 стран и представители из ЕС согласовали министерское заявление по ИИ, к которому присоединилась и Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, саммит AI Seoul Summit состоялся в Южной Корее, а Украину на нем представил замминистра Георгий Дубинский.
Отмечается, что министерское заявление сосредоточено на трех целях использования искусственного интеллекта:
- безопасность;
- инновации;
- инклюзивность.
«Развитие ИИ имеет значительный потенциал для украинской экономики и общества. Поэтому подписание заявления — это стремление Украины к прозрачному и защищенному развитию искусственного интеллекта, а также возможность сотрудничества с другими странами по треку ИИ», — отмечают в Минцифры.
Там добавили, что AI Seoul Summit стал продолжением предыдущего саммита по безопасности ИИ в Британии, где Украина стала одной из 29 стран-дебютантов Декларации Блетчли.
Поделиться новостью