Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ — Finance.ua
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Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ

Технологии&Авто
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Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ
Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ
В ходе второго международного саммита по безопасному развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) участники из 27 стран и представители из ЕС согласовали министерское заявление по ИИ, к которому присоединилась и Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, саммит AI Seoul Summit состоялся в Южной Корее, а Украину на нем представил замминистра Георгий Дубинский.
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Отмечается, что министерское заявление сосредоточено на трех целях использования искусственного интеллекта:
  • безопасность;
  • инновации;
  • инклюзивность.
«Развитие ИИ имеет значительный потенциал для украинской экономики и общества. Поэтому подписание заявления — это стремление Украины к прозрачному и защищенному развитию искусственного интеллекта, а также возможность сотрудничества с другими странами по треку ИИ», — отмечают в Минцифры.
Там добавили, что AI Seoul Summit стал продолжением предыдущего саммита по безопасности ИИ в Британии, где Украина стала одной из 29 стран-дебютантов Декларации Блетчли.
По материалам:
Діло
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