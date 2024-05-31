Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ — Finance.ua

Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ

В ходе второго международного саммита по безопасному развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) участники из 27 стран и представители из ЕС согласовали министерское заявление по ИИ, к которому присоединилась и Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, саммит AI Seoul Summit состоялся в Южной Корее, а Украину на нем представил замминистра Георгий Дубинский.

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Отмечается, что министерское заявление сосредоточено на трех целях использования искусственного интеллекта:

безопасность;

инновации;

инклюзивность.

«Развитие ИИ имеет значительный потенциал для украинской экономики и общества. Поэтому подписание заявления — это стремление Украины к прозрачному и защищенному развитию искусственного интеллекта, а также возможность сотрудничества с другими странами по треку ИИ», — отмечают в Минцифры.

Там добавили, что AI Seoul Summit стал продолжением предыдущего саммита по безопасности ИИ в Британии, где Украина стала одной из 29 стран-дебютантов Декларации Блетчли.

Діло По материалам:

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