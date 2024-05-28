OpenAI начала обучение новой модели искусственного интеллекта — Finance.ua

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OpenAI начала обучение новой модели искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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OpenAI начала обучение новой модели искусственного интеллекта
OpenAI начала обучение новой модели искусственного интеллекта
Компания OpenAI во вторник объявила о начале обучения новой флагманской модели искусственного интеллекта, которая заменит технологию GPT-4, на которой работает чат-бот ChatGPT.
Об этом сообщает The New York Times.
Компания заявила, что ожидает от новой модели ИИ «следующего уровня возможностей», поскольку стремится создать «искусственный генерализованный интеллект» (AGI), который сможет успешно выполнить любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек.
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Новая модель станет двигателем для продуктов, работающих на базе искусственного интеллекта, включая чат-ботов, цифровых помощников, поисковиков и генераторов изображений.
OpenAI также сообщила о создании нового Комитета по безопасности и защите с целью изучения способов управления рисками, связанными с новой моделью ИИ и будущими технологиями. Комитет, в состав которого входят гендиректор компании Сэм Альтман и члены совета директоров OpenAI Брет Тейлор, Адам Д’Анджело и Николь Селигман, будут работать над усовершенствованием политики и процессов защиты технологии.
Новые регуляторные правила могут быть внедрены в конце лета или осенью, добавили в компании.
По материалам:
Укрінформ
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