Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф — Finance.ua

Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф

Украина готовит международное соглашение по конфискации российских активов и предложит создать с этой целью специальный фонд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он заявил, что выплата репараций со стороны россии выглядит маловероятной, поэтому у Украины нет другого выхода, кроме конфискации активов и имущества.

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«Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы россии для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут подписать и запустить процедуру конфискации российских активов. Мы также предлагаем создать фонд, куда пойдут около $300 млрд российских средств. Из этого фонда будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы», — рассказал Шмыгаль.

Он заверил, что Украина будет делать конфискацию процедурно правильно, чтобы потом не возникли вопросы в международных арбитражах, и привлечет к этой работе лучших украинских и мировых юристов.

Напомним, в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации попавших под санкции активов из-за войны россии и их использования в поддержку Украины.

Фінансовий клуб По материалам:

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