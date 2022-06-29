Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф — Finance.ua
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Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф

Казна и Политика
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Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф
Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф
Украина готовит международное соглашение по конфискации российских активов и предложит создать с этой целью специальный фонд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он заявил, что выплата репараций со стороны россии выглядит маловероятной, поэтому у Украины нет другого выхода, кроме конфискации активов и имущества.
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«Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы россии для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут подписать и запустить процедуру конфискации российских активов. Мы также предлагаем создать фонд, куда пойдут около $300 млрд российских средств. Из этого фонда будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы», — рассказал Шмыгаль.
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Он заверил, что Украина будет делать конфискацию процедурно правильно, чтобы потом не возникли вопросы в международных арбитражах, и привлечет к этой работе лучших украинских и мировых юристов.
Напомним, в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации попавших под санкции активов из-за войны россии и их использования в поддержку Украины.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Фінансовий клуб
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