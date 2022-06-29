Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф — Finance.ua

Украина предложит международным партнерам соглашение для конфискации активов рф
Украина готовит международное соглашение по конфискации российских активов и предложит создать с этой целью специальный фонд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он заявил, что выплата репараций со стороны россии выглядит маловероятной, поэтому у Украины нет другого выхода, кроме конфискации активов и имущества.
«Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы россии для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут подписать и запустить процедуру конфискации российских активов. Мы также предлагаем создать фонд, куда пойдут около $300 млрд российских средств. Из этого фонда будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы», — рассказал Шмыгаль.
Он заверил, что Украина будет делать конфискацию процедурно правильно, чтобы потом не возникли вопросы в международных арбитражах, и привлечет к этой работе лучших украинских и мировых юристов.
Напомним, в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации попавших под санкции активов из-за войны россии и их использования в поддержку Украины.
Российский экономический корабль, иди на##й
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