Украина после войны откажется от призыва в том виде, в котором он существовал — Finance.ua

Украина после войны откажется от призыва в том виде, в котором он существовал Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина после войны откажется от призыва в том виде, в котором он существовал

Украина после окончания войны откажется от призыва в армию в том виде, в котором он существовал до войны.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании с членами правительства и представителями ВСУ.

«По окончании войны Украина откажется от призыва в том виде, в котором он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, Украина должна завершить переход сил безопасности и обороны на стандарты НАТО «во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа».

«Еще один компонент Новой украинской армии — это развитие ВПК. Украина активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование», — отметил премьер-министр.

По его словам, на совещании отдельно поднимался вопрос военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

«Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной», — подчеркнул глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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