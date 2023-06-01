Призывной возраст в Украине сократили до 25 лет: что изменится, и как это повлияет на мобилизацию — Finance.ua

Призывной возраст в Украине сократили до 25 лет: что изменится, и как это повлияет на мобилизацию Сегодня 19:01

Призывной возраст в Украине сократили до 25 лет: что изменится, и как это повлияет на мобилизацию

Верховная Рада Украины снизила предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Рассказываем, каких изменений ждать военнообязанным мужчинам.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, до этого времени на срочную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

При этом на военный учет военнообязанных подлежат взятию граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Также там уточняется, что при действии правового режима военного положения в Украине нет необходимости в длительном пребывании граждан до 27-летнего возраста на военном учете призывников.

Зачем снижен призывной возраст: объяснение министра обороны

Министр обороны Алексей Резников обосновал снижение возраста призыва необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Раньше предельный призывной возраст составлял 27 лет. Если мужчине исполнялось 27 лет и он не служил в армии, то мобилизовать его принудительно не могли.

После того как закон был изменен, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы смогут принудительно мобилизовать в военное время.

Законопроект позволил расширить круг лиц, которые могут быть мобилизованы, за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет, ранее не подлежавших мобилизации.

Что говорят юристы

Как утверждают некоторые юристы, изменения принципиально ничего не изменят, поскольку во время всеобщей мобилизации могут призвать любого совершеннолетнего мужчину.

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Следует отметить, что статья 23 Закона «О мобилизации» не содержит упоминаний о призывном возрасте. Есть только уточнение о частичной мобилизации — от нее освобождаются военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены в запас.

Кого могут призвать на фронт

Во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из учета.

Однако, согласно закону, отсрочку могут получить, в частности:

забронированные работники (не все профессии);

мужчины с инвалидностью;



родители, имеющие троих и более несовершеннолетних детей;



родители-одиночки;



родители ребенка с инвалидностью и тяжелобольного ребенка;



родители, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;



опекун жены, родителей (своих или жены) с инвалидностью или тяжелым заболеванием;



опекун недееспособного лица или человека с инвалидностью;



мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если жена проходит военную службу.

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