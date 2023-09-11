Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов — Finance.ua
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Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов

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Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов
Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов
Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь для восстановления. Ее размер составляет 2,3 млрд долларов.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает Yonhap.
Юн Сок Йоль сделал заявление в ходе сессии саммита G20 в Индии.
Как отметил президент, 300 млн долларов направят на гуманитарные нужды в 2024 году. Остальные 2 млрд долларов передадут в 2025 году в виде долгосрочной помощи. Речь идет о поддержке социальной и экономической инфраструктуры.
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«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • в июне 2023 года президент Южной Кореи Юн Сук Йоль посетил Украину. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также пообещал предоставить пакет помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и помощи в восстановлении в рамках Инициативы мира и солидарности с Украиной;
  • также, как сообщал Reuters, Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 520 млрд вон (394 млн долларов).
По материалам:
РБК-Україна
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