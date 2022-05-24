Украина получит от KfW 150 миллионов евро на социальные расходы — Finance.ua

Украина получит от KfW 150 миллионов евро на социальные расходы

Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Украина получит от KfW 150 миллионов евро на социальные расходы

24 мая министр финансов Сергей Марченко и директор KfW Олаф Цимелько подписали соглашение с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) о предоставлении Украине бюджетной поддержки в объеме 150 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.

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«Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения», — отметил во время подписания Сергей Марченко.

Согласно условиям Соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита — 5 лет).

Справка Finance.ua

в рамках государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 25 апреля 2022 в государственный бюджет был привлечен кредит KfW в объеме 150 млн евро.

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