Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов — Finance.ua

Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов

Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» получит от Европейского Союза 5 млн евро на пилотную программу по восстановлению домов, которая будет стартовать в октябре.

Об этом сообщает сайт Фонда энергоэффективности.

Отмечается, что, по предварительным прогнозам, в середине октября 2022 Фонд энергоэффективности запустит пилотную грантовую программу, которая будет предусматривать предоставление ОСМД грантов на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 100% стоимости материалов и работ на проведение первоочередных ремонтных работ в домах, поврежденных в результате военных действий. На реализацию этого пилотного проекта Евросоюз выделил 5 млн евро.

Читайте также Восстановление в Украине критически необходимых объектов: сколько выделено средств

Пока программа будет реализовываться в четырех областях: Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. В Фонде энергоэффективности рассчитывают оказать поддержку не менее 60 домам, в которых созданы ОСМД. Максимальный размер гранта составит 6 млн гривен на один дом.

В то же время в Фонде энергоэффективности надеются на увеличение финансирования программы восстановления. Так, для увеличения количества домов — участников программы до 1000 нужно ориентировочно 3 млрд гривен или 75 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.