Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов — Finance.ua
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Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов

Казна и Политика
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Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов
Украина получит от ЕС 5 млн евро на восстановление поврежденных в результате боевых действий домов
Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» получит от Европейского Союза 5 млн евро на пилотную программу по восстановлению домов, которая будет стартовать в октябре.
Об этом сообщает сайт Фонда энергоэффективности.
Отмечается, что, по предварительным прогнозам, в середине октября 2022 Фонд энергоэффективности запустит пилотную грантовую программу, которая будет предусматривать предоставление ОСМД грантов на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 100% стоимости материалов и работ на проведение первоочередных ремонтных работ в домах, поврежденных в результате военных действий. На реализацию этого пилотного проекта Евросоюз выделил 5 млн евро.
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Пока программа будет реализовываться в четырех областях: Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. В Фонде энергоэффективности рассчитывают оказать поддержку не менее 60 домам, в которых созданы ОСМД. Максимальный размер гранта составит 6 млн гривен на один дом.
В то же время в Фонде энергоэффективности надеются на увеличение финансирования программы восстановления. Так, для увеличения количества домов — участников программы до 1000 нужно ориентировочно 3 млрд гривен или 75 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
lb.ua
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