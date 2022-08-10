Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги

Казна и Политика
131
Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги
Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги
Во вторник, 9 августа, Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд дол. США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Грантовое финансирование чрезвычайно важно для нас, поскольку позволяет снизить долговую нагрузку на Государственный бюджет Украины и думать о послевоенном восстановлении Украины», — отметил Марченко.
Читайте также
На сегодняшний день в Украине уже внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 2,79 млрд дол. США.
Данные средства направляются на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровнях.
Место для вашей рекламы
Грант от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд дол. США будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.п.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.