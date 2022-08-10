Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги — Finance.ua

Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги Сегодня 11:41 — Казна и Политика

Украина получит грант в 4,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги

Во вторник, 9 августа, Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд дол. США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Грантовое финансирование чрезвычайно важно для нас, поскольку позволяет снизить долговую нагрузку на Государственный бюджет Украины и думать о послевоенном восстановлении Украины», — отметил Марченко.

На сегодняшний день в Украине уже внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 2,79 млрд дол. США.

Данные средства направляются на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровнях.

Грант от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд дол. США будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.п.

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