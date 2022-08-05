Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд дол. внешних поступлений — нардеп Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд дол. внешних поступлений — нардеп

Внешние поступления превысили половину финансирования Государственного бюджета с начала полномасштабной войны рф против Украины.

Подробную статистику привел глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

На 4 августа, по данным Гетманцева, финансирование госбюджета с начала войны составило 805,3 млрд грн, или 26,95 млрд дол.

Из этой суммы:

11% — составили льготные кредиты МФО (МВФ, Всемирного банка, ЕИБ);

17% — ОВГЗ, размещенные на рыночных условиях;

32% — монетизация дефицита госбюджета НБУ;

40% — двусторонние официальные льготные кредиты и гранты (топ-5 крупнейших кредиторов/доноров — США, ЕС, Германия, Канада, Япония).

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«В общей сложности внешние поступления составили чуть больше половины (51%) от общего финансирования. В денежном выражении это 13,9 млрд долл. или около 2,8 млрд долл./мес. за 5 полных месяцев войны», — отметил нардеп.

При этом Гетманцев напомнил, что до конца года Украине ежемесячно требуется около 5 млрд дол. внешнего финансирования для сохранения макроэкономической стабильности и финансирования невоенных выплат.

«Это еще раз подчеркивает важность активизации усилий правительства и НБУ по привлечению внешней помощи, включая новую программу МВФ», — подчеркнул нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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