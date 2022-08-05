Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд дол. внешних поступлений — нардеп
Внешние поступления превысили половину финансирования Государственного бюджета с начала полномасштабной войны рф против Украины.
Подробную статистику привел глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.
На 4 августа, по данным Гетманцева, финансирование госбюджета с начала войны составило 805,3 млрд грн, или 26,95 млрд дол.
Из этой суммы:
- 11% — составили льготные кредиты МФО (МВФ, Всемирного банка, ЕИБ);
- 17% — ОВГЗ, размещенные на рыночных условиях;
- 32% — монетизация дефицита госбюджета НБУ;
- 40% — двусторонние официальные льготные кредиты и гранты (топ-5 крупнейших кредиторов/доноров — США, ЕС, Германия, Канада, Япония).
«В общей сложности внешние поступления составили чуть больше половины (51%) от общего финансирования. В денежном выражении это 13,9 млрд долл. или около 2,8 млрд долл./мес. за 5 полных месяцев войны», — отметил нардеп.
При этом Гетманцев напомнил, что до конца года Украине ежемесячно требуется около 5 млрд дол. внешнего финансирования для сохранения макроэкономической стабильности и финансирования невоенных выплат.
«Это еще раз подчеркивает важность активизации усилий правительства и НБУ по привлечению внешней помощи, включая новую программу МВФ», — подчеркнул нардеп.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью