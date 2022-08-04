Где правительство сейчас берет деньги для финансирования бюджетных расходов — Finance.ua

Где правительство сейчас берет деньги для финансирования бюджетных расходов Сегодня 16:03 — Личные финансы

Где правительство сейчас берет деньги для финансирования бюджетных расходов

После 24 февраля государственный бюджет был переориентирован на военные цели. Финансирование теперь направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление необходимых социальных расходов. Все остальные расходы очень ограничены или заморожены.

По информации Госказначейства, за январь-июль расходы госбюджета составили 1218 млрд грн или 80,7% от росписи (плана) этого периода. В июле расходы составили 182,5 млрд грн или 94,9% от росписи.

Несмотря на сокращение расходов, за семь месяцев дефицит бюджета составил 412 млрд грн. Однако планируемый дефицит за этот период составляет 743,4 млрд гривен. В июле фактический дефицит бюджета составил 3,7 млрд грн.

В настоящее время расходы бюджета финансируются из следующих источников:

поступления от Государственной налоговой службы (ГНС);

эмиссия гривны;

займы правительства на внутреннем рынке (ОВГЗ);

кредиты и гранты иностранных правительств и финансовых организаций.

Сколько налогов и сборов поступило в бюджет? За январь-июль от ГНС в госбюджет поступило 413,9 млрд грн, индикативные показатели выполнены на 103,5%, дополнительно к плану получено 13,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено больше на 25,2% или на 83,4 млрд грн.

Эти поступления обеспечили финансирование только 34% бюджетных расходов за семь месяцев этого года.

Сколько денег напечатал НБУ? По состоянию на 1 августа Нацбанк купил военные облигации (ОВГЗ) уже на 255 млрд грн. Фактически это означает, что именно столько денег было просто напечатано (эмиссия гривны).

Эмиссия покрыла 20,9% расходов бюджета за семь месяцев этого года.

Что получил бюджет от размещения ОВГЗ? Отметим, что постоянно и одновременно проходят два процесса: размещение (покупка) новых ОВГЗ и погашение старых.

С начала полномасштабного нападения россии на Украину объем уплаченных правительством средств по погашению ОВГЗ на 30,7 млрд грн превышает объем привлеченных средств от их продажи. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

Так, за пять месяцев полномасштабной войны правительство направило на погашение 112,2 млрд грн, 1539 млн долларов и 168 млн евро.

Привлечены от размещения: 92,1 млрд грн, 909 млн долларов и 384 млн евро.

Таким образом, ОВГЗ пока не покрывают, а увеличивают дефицит бюджета. Продавая их, правительство решает другую задачу — получает деньги в тот момент, когда ему не хватает других источников для финансирования текущих критических бюджетных расходов.

Сколько денег поступило в госбюджет из внешних источников

За январь-июль в бюджет привлечено из внешних источников (кредиты и гранты) 211,7 млрд грн, которые покрыли 17,4% расходов.

В эту сумму входят поступления от:

ЕИБ — 49,7 млрд грн (в эквиваленте);

МБРР — 40,5 млрд грн;

МВФ — 41,3 млрд грн;

ЕС — 37,1 млрд грн;

правительства Канады — 34,3 млрд грн.

В июле гранты ЕС, США, других государств и международных организаций достигли 80,4 млрд грн по сравнению с 38,12 млрд грн в июне и 15,9 млрд грн в мае, отметил Минфин.

Отметим, что международная помощь поступает неравномерно. Так:

в марте получено — 3,4 млрд долларов;

в апреле — 1,7 млрд;



в мае — 1,5 млрд;



в июне — 4,4 млрд;



в июле — 1,7 млрд.



В августе ожидается 6 млрд долларов, в сентябре — 4,7 млрд долларов.

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