Украина получит 200 млн евро гранта от Франции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получит 200 млн евро гранта от Франции

Казна и Политика
9
Украина получит 200 млн евро гранта от Франции
Украина получит 200 млн евро гранта от Франции
Кабинет Министров подал в Верховную Раду соглашение Украины и Франции о получении 200 млн евро грантовых средств.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания 2 августа.
«Подаем в парламент Соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 млн евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики», — отметил он.
Читайте также
Кроме того, правительство приняло решение, которое позволит перераспределить ресурсы и получить дополнительные 50 млн евро от ЕС так же на программы восстановления нашей страны.
Напомним, Украина и Франция подписали соглашение о восстановлении и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики на 200 млн евро, из которых 60 млн будут направлены на энергетику.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.