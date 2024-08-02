Украина получит 200 млн евро гранта от Франции — Finance.ua

Украина получит 200 млн евро гранта от Франции Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Украина получит 200 млн евро гранта от Франции

Кабинет Министров подал в Верховную Раду соглашение Украины и Франции о получении 200 млн евро грантовых средств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания 2 августа.

«Подаем в парламент Соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 млн евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики», — отметил он.

Кроме того, правительство приняло решение, которое позволит перераспределить ресурсы и получить дополнительные 50 млн евро от ЕС так же на программы восстановления нашей страны.

Напомним, Украина и Франция подписали соглашение о восстановлении и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики на 200 млн евро, из которых 60 млн будут направлены на энергетику.

Фінансовий клуб По материалам:

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